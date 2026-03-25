Libur Lebaran, Pengunjung IKN Mencapai 62 Ribu Orang

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah pengunjung di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada H+2 Idulfitri 2026 mencapai 62.500 orang.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan masyarakat berkunjung untuk menikmati sejumlah kawasan, dan ruang publik untuk pengalaman mereka.

Sedangkan pada Selasa, 24 Maret hingga Minggu, 29 Maret yang masih merupakan hari libur, jumlah pengunjung pun masih akan ada ribuan orang per hari, sehingga masyarakat bisa melihat langsung beberapa kawasan seperti Istana Negara, area perkantoran dan lainnya.

"Pengunjung juga bisa menikmati beberapa lokasi seperti kawasan Plaza Seremoni, PSSI, Embung MBH, Glamping IKN, Bendungan Sepaku Semoi, Plaza Bhinneka Tunggal Ika, dan Taman Kusuma Bangsa," ujar Troy Pantouw, Selasa (24/3)

Masjid Negara dan berbagai lokasi destinasi wisata sekitar IKN juga bisa menjadi alternatif tujuan yang dapat dikunjungi dengan pengaturan kapasitas tertentu.

Khusus untuk memasuki kawasan Istana Negara, lanjutnya, pengunjung tidak diperkenankan memakai sandal alias harus bersepatu, tidak diperbolehkan memakai celana pendek, kaos oblong hingga baju tanpa lengan.

Pihaknya juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat guna menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bersama selama periode libur panjang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk di Masjid Negara IKN.

Seperti penggunaan tas pakai ulang (reusable bag) sebagai tempat menyimpan sepatu atau sandal sebelum memasuki ruang utama masjid.