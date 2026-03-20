Libur Lebaran Seru di Aston Sentul, Ada Lomba Memancing Hingga Pony Ride

jpnn.com, SENTUL - Aston Sentul Lake Resort & Conference Center menghadirkan rangkaian program spesial sepanjang 2026 yang dirancang penuh warna dan sarat makna.

Program maraton ini dimulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, kemeriahan Ramadan, aksi sosial, hingga ditutup dengan paket liburan Lebaran yang meriah.

Memasuki masa libur Idulfitri, pihak hotel telah menyiapkan penawaran khusus, menggabungkan aspek kenyamanan menginap dengan petualangan luar ruang melalui program "Lebaran Family Adventure".

Front Office Manager Aston Sentul, Sony Sulistian, menjelaskan program penutup rangkaian ini berlangsung pada periode 19 - 29 Maret 2026.

Paket ini secara khusus menyasar keluarga yang ingin menikmati momen Lebaran dengan berbagai pengalaman aktivitas seru dan edukatif.

“Selain menginap di kamar Deluxe, para tamu dapat menikmati berbagai aktivitas seru seperti lomba memancing, pony ride, mini zoo, canvas painting, kids farmer, face painting, hingga beragam kegiatan outdoor yang cocok untuk anak-anak maupun dewasa,” kata Sony, dikutip, Jumat (20/3).

General Manager Aston Sentul, Albert Siregar, menjelaskan rangkaian kemeriahan ini sebenarnya telah diawali dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang menandai datangnya Tahun Kuda Api.

Momen tersebut dirayakan untuk menghadirkan suasana oriental yang hangat bagi para tamu beserta keluarga yang berkunjung.