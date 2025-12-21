Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Libur Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Kids Corner di Serambi MyPertamina

Minggu, 21 Desember 2025 – 14:40 WIB
Libur Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Kids Corner di Serambi MyPertamina
Pertamina Patra Niaga menghadirkan Serambi MyPertamina untuk mendukung perjalanan di saat momen Natal dan Tahun Baru yang lebih aman, nyaman, dan terencana. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Serambi MyPertamina sebagai tempat singgah sementara gratis selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Salah satu titik yang ramai dimanfaatkan pemudik adalah Serambi MyPertamina di SPBU Pertamina Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, menjadi jalur utama perjalanan masyarakat menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Beragam fasilitas yang tersedia, khususnya playground atau kids corner, dinilai membantu keluarga yang melakukan perjalanan jauh agar anak-anak tetap nyaman dan perjalanan terasa lebih menyenangkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan kehadiran Serambi MyPertamina di Rest Area KM 57 merupakan bagian dari kesiapan layanan perusahaan dalam mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat selama Nataru.

“Serambi MyPertamina kami hadirkan sebagai ruang singgah yang nyaman di titik-titik perjalanan utama, termasuk di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek. Kami berharap masyarakat dapat beristirahat sejenak, memulihkan energi, dan melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang bersama keluarga," ujar Roberth.

Roberth menambahkan, selama periode Nataru, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 34 titik Serambi MyPertamina yang terdiri dari 5 titik Serambi MyPertamina di SPBU Pertamina pada rest area jalur tol.

Selain itu, terdapat 29 unit Serambi MyPertamina Mini/Compact yang tersebar di bandar udara, pelabuhan, dan sejumlah lokasi wisata di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan dukungan digital melalui fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina, yang memungkinkan masyarakat melihat lokasi Serambi MyPertamina sebagai titik istirahat yang terintegrasi dalam rute perjalanan.(chi/jpnn)



Redaktur & Reporter : Yessy Artada

