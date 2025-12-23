Libur Natal & Tahun Baru, Pengunjung Candi Borobodur Diprediksi Mencapai 170 Ribu

jpnn.com - MAGELANG - Pengunjung Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diprediksi mencapai 170 ribu pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jumlah itu terdiri dari wisatawan lokal maupun mancanegara.

Direktur Komersial InJourney Destination Management (IDM) atau PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Gistang Ricard menyampaikan masa puncak pengunjung diperkirakan pada 25, 26 dan 31 Desember 2025.

"Kami melihat sesuai dengan agenda nasional pada 22 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026 pada masa libur Nataru, target pengunjung sekitar 170 ribu wisatawan selama libur Nataru," katanya di Magelang, Senin (22/12).

Dia menambahkan bahwa untuk meramaikan suasana di kawasan Candi Borobudur ada berbagai atraksi yang akan disuguhkan di tahun ini.

Misalnya, ada Kampung Medang berupa kuliner, juga ada kampung dolanan untuk wisatawan yang membawa keluarga.

"Anak-anak di situ banyak permainan tradisional yang kami berikan. Kemudian di Hari Natal ada spesial juga, ada paduan suara dan kami akan memberikan hadiah kepada pengunjung," katanya.

Kemudian, ada Borobudur Sunset bagi wisatawan yang akan menikmati pemandangan matahari terbenam dari atas bangunan candi.

Lalu, Borobudur Sunrise bagi wisatawan yang akan menikmati pemandangan matahari terbit di atas bangunan Candi Borobudur.