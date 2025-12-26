Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Libur Nataru, 2 Taman Kota di Bandung Kembali Dibuka

Jumat, 26 Desember 2025 – 12:41 WIB
Libur Nataru, 2 Taman Kota di Bandung Kembali Dibuka - JPNN.COM
Wisatawan memadati kawasan taman Alun-alun Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka kembali dua taman kota yang sebelumnya ditutup untuk revitalisasi.

Keduanya merupakan kawasan hutan kota Babakan Siliwangi atau Baksil dan Alun-alun.

Plt Kabid Pertamanan dan Dekorasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Yuli Ekadianty mengatakan, pembukaan dilakukan sejak 24 Desemeber 2025.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah perubahan di kawasan Babakan Siliwangi setelah dilakukan revitalisasi.

Di antaranya pembangunan pembatas skywalk dengan area hutan, gapura di jalur masuk, hingga perbaikan di sejumlah fasilitas penunjang.

"Kami ada perbaikan untuk fasilitas musala, toilet. Terus juga ada penataan untuk kolam air di sana. Ada perbaikan kirmir juga, penambahan lampu. Sama ada sedikit untuk bermain anak," kata Yuli di Bandung, Jumat (26/12).

Baca Juga:

Selain itu, DPKP juga melakukan penataan taman dengan penambahan berbagai jenis tanaman hias untuk mempercantik kawasan.

Menurutnya, selama ini Babakan Siliwangi didominasi oleh pepohonan besar, sehingga diperlukan elemen taman sebagai pelengkap.

Dua taman di Kota Bandung yakni kawasan hutan Babakan Siliwangi dan Alun-alun kembali dibuka untuk umum saat libur Nataru 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nataru  Libur Nataru  Taman kota  Bandung 
BERITA NATARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp