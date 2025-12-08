Libur Nataru 2025/2026: KAI Logistik Pastikan Kesiapan Layanan Hingga Hadirkan Promo 50%

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memastikan kesiapan layanan logistik secara menyeluruh guna mendukung kelancaran distribusi barang di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Sebagai langkah antisipatif, KAI Logistik memastikan operasional berjalan optimal melalui penguatan koordinasi internal, kesiapan sumber daya manusia, serta pengaturan pola operasi yang adaptif.

Perusahaan juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut untuk mengakomodasi potensi lonjakan permintaan pengiriman selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Kami berkomitmen untuk memastikan layanan logistik tetap andal, aman, dan tepat waktu selama periode Nataru. Peningkatan kapasitas, kesiapan operasional, serta penawaran menarik merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan," ujar VP of Corporate Secretary, Dwi Wulandari.

Dari sisi operasional, KAI Logistik menyiapkan skema penambahan kapasitas angkut hingga 20 ton per hari, yang dialokasikan masing-masing 10 ton untuk jalur KA Utara dan KA Tengah, sebagai langkah antisipatif guna memperlancar arus peningkatan volume.

Selain itu, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan pelanggan, service point KALOG Express tetap beroperasi pada hari Minggu dan tanggal merah, dengan penyesuaian waktu operasional.

Dwi menambahkan pada periode Natal dan Tahun Baru ini, KAI Logistik memproyeksikan terjadinya peningkatan volume pengiriman sekitar 18% dibandingkan dengan hari operasional reguler.

Lonjakan tersebut didominasi oleh komoditas utama seperti Paket dan Motor, dengan kota tujuan favorit antara lain Jakarta dan Surabaya.