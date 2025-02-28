Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Libur Nataru 2025/2026, Mandiri Inhealth Pastikan Layanan Tetap Optimal

Sabtu, 20 Desember 2025 – 03:13 WIB
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth). Foto dok Mandiri Inhealth

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) memastikan kesiapan layanan asuransi kesehatan tetap optimal bagi seluruh tertanggung selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas liburan bersama keluarga di berbagai wilayah.

Pada periode Nataru, mobilitas masyarakat cenderung meningkat, baik untuk perjalanan mudik, liburan, maupun aktivitas rekreasi di berbagai daerah.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan, baik untuk penanganan darurat maupun perawatan lanjutan.

Menjawab hal tersebut, Mandiri Inhealth telah hadir dengan jaringan provider layanan kesehatan yang luas.

Hingga saat ini, Mandiri Inhealth didukung oleh lebih dari 8.000 mitra provider di seluruh Indonesia, meliputi rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek.

Jaringan provider Mandiri Inhealth menjangkau berbagai wilayah, mulai dari wilayah pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, sehingga peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, di mana pun berada selama masa liburan.

Direktur Operasional Mandiri Inhealth, Jenni Wihartini menyampaikan periode libur panjang merupakan momentum penting bagi perusahaan untuk senantiasa hadir melayani.

