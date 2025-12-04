Libur Nataru, Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara SMB II Palembang Diprediksi Naik 5 Persen

jpnn.com - PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, memprediksi jumlah penumpang pesawat naik tiga persen lima persen pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Kami mencatat kenaikan penumpang sebesar 3 hingga 5 persen atau mencapai 162.082 orang dibanding tahun sebelumnya," kata General Manager Bandara SMB II Palembang Iwan Winaya Mahdar saat diwawancarai Kamis (4/12).

Iwan menambahkan untuk menghadapi peningkatan pergerakan penumpang, pihaknya kembali menyiapkan berbagai langkah operasional, seperti mengaktifkan Posko Terpadu selama 18 hari ke depan mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Posko ini berfungsi mengintegrasikan respons seluruh instansi sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat dan tepat,” kata Iwan.

Tak hanya itu, pihaknya juga melibatkan berbagai stakeholder, seperti maskapai, Basarnas, AirNav, BMKG, TNI, Polri, serta unit pendukung lainnya agar seluruh persiapan berjalan terpadu dan pelayanan kepada masyarakat dapat tetap optimal.

Iwan menambahkan pengamanan bandara turut ditingkatkan melalui pemeriksaan acak terhadap penumpang maupun kendaraan yang masuk.

“Kegiatan random check dilakukan guna memastikan keamanan operasional selama masa liburan,” kata Iwan.

Adapun puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 19 Desember dan arus balik 3 Januari karena masyarakat memanfaatkan libur panjang Tahun Baru 2026.