Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Nataru, KAI Klaim Jalur Kereta di Daop 4 Semarang Aman

Jumat, 14 November 2025 – 10:20 WIB
Libur Nataru, KAI Klaim Jalur Kereta di Daop 4 Semarang Aman - JPNN.COM
Ilustrasi kereta api. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang menyiapkan langkah pengamanan menyeluruh agar perjalanan kereta api tetap aman, nyaman, dan tepat waktu.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menjelaskan seluruh persiapan difokuskan pada pencegahan dan pemantauan dini terhadap potensi gangguan perjalanan.

“KAI Daop 4 Semarang memastikan seluruh prasarana dan petugas siap menghadapi lonjakan penumpang menjelang libur panjang. Tujuan kami sederhana, yaitu menjaga keselamatan pelanggan dan memastikan setiap perjalanan berjalan lancar,” ujar Franoto, Jumat (14/11).

Baca Juga:

Sebanyak 34 petugas tambahan disiagakan di seluruh wilayah Daop 4 Semarang.

Langkah utama yang dilakukan meliputi pemeriksaan kondisi jalur rel, jembatan, dan perlintasan secara rutin.

Inspeksi ekstra juga dilakukan saat hujan deras atau suhu tinggi. Petugas lapangan mengecek langsung perlintasan padat kendaraan serta area yang berpotensi terganggu akibat cuaca ekstrem.

Baca Juga:

“Kami menempatkan 11 petugas pemeriksa jalur tambahan, enam petugas penjaga perlintasan, dan 17 petugas pengawas daerah rawan,” ujarnya.

Penempatan itu difokuskan pada titik padat lalu lintas serta area rawan banjir dan longsor.

Perjalanan kereta di Daop 4 Semarang dijamin aman dan nyaman selama libur Nataru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Libur Nataru  KAI  kereta api  KAI Daop 4 Semarang 
BERITA LIBUR NATARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp