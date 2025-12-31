Close Banner Apps JPNN.com
Libur Nataru, Wisata Rohani di Al Azhar Memorial Garden Meningkat

Rabu, 31 Desember 2025 – 14:09 WIB
Peziarah tengah berziarah di Zona Khuzaamaa, Al Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat. Foto dokumentasi Al Azhar Memorial Garden

jpnn.com, KARAWANG - Libur sekolah dan momen pergantian tahun 2025 menjadi waktu bagi banyak keluarga untuk berwisata rohani. Salah satu tren yang kini banyak diminati ialah ziarah kubur. 

Menjawab kebutuhan tersebut, Al Azhar Memorial Garden mencatat peningkatan signifikan kunjungan peziarah yang ingin berdoa dalam suasana tenang dan asri.

Terletak di Karawang Timur, pemakaman muslim yang dikelola YPI Al Azhar ini telah berpengalaman selama 15 tahun mengusung konsep taman hijau. 

Alih-alih suasana yang kaku atau menyeramkan, area ini dirancang sebagai taman yang rapi dan bersih, sehingga keluarga merasa nyaman saat berkunjung.

Manager Marketing Al Azhar Memorial Garden, Prana, mengungkapkan banyak keluarga selama ini ragu mengajak anak-anak ke makam karena alasan lokasi sempit atau cuaca panas. Namun, konsep taman pemakaman modern ini menghapus kekhawatiran tersebut.

"Liburan adalah momen mempererat keluarga sekaligus mendoakan mereka yang telah tiada. Kami merancang taman ramah keluarga agar ziarah menjadi quality time yang menenangkan," ujar Prana, Rabu (31/12).

Selain sebagai bentuk penghormatan, ziarah saat liburan juga menjadi sarana edukasi nilai Islami bagi generasi muda. 

“Anak-anak dapat diajarkan adab ziarah sesuai sunnah dalam suasana yang tenang dan tidak menakutkan,” tambahnya.

TAGS   Wisata rohani  Al Azhar Memorial Garden  libur sekolah  Libur akhir tahun 
