Libur Panjang Akhir Mei, Trafik Kendaraan di JTTS Naik 27%

Senin, 01 Juni 2026 – 16:27 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) naik 27 persen selama periode Libur Panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.

Hutama Karya mencatat trafik harian, total kendaraan yang melintas pada ruas tol beroperasi tercatat mencapai 139.061 kendaraan atau meningkat 27,30 persen dibandingkan trafik normal.

Hutama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang.

Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 30 Mei 2026:

• Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) mencatat sebanyak 14.856 kendaraan atau meningkat 12,84 persen dibandingkan trafik normal.

• Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) mencatat sebanyak 15.874 kendaraan atau meningkat 14,53 persen dibandingkan trafik normal.

• Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) mencatat sebanyak 7.666 kendaraan atau menurun 6,36 persen dibandingkan trafik normal.

• Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) mencatat sebanyak 2.390 kendaraan atau meningkat 32,70 persen dibandingkan trafik normal.