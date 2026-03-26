JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Libur Panjang Berlalu, Persib Bandung Dapat Kabar Bahagia

Kamis, 26 Maret 2026 – 06:18 WIB
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - Setelah menikmati libur panjang Idulfitri 1447 H, skuad Persib Bandung kembali berkumpul dan langsung menjalani latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/3/2026).

Kabar baik datang dari kondisi para pemain yang ternyata tetap terjaga meski sempat rehat cukup lama.

Dokter tim Persib Wira Prasetya mengungkapkan bahwa hasil pemantauan awal menunjukkan kondisi fisik pemain masih berada dalam standar yang diharapkan.

Dia menilai para pemain tetap menjaga kebugaran dengan menjalankan program latihan mandiri selama libur.

"Secara keseluruhan kondisi mereka terlihat terjaga. Program latihan individu yang diberikan selama libur dijalankan dengan baik, sehingga saat kembali, kondisi fisik mereka tetap stabil," ujar Wira.

Dia menambahkan salah satu hal yang biasanya menjadi perhatian setelah masa libur ialah perubahan berat badan.

Namun, kali ini tim medis tidak menemukan lonjakan signifikan pada para pemain.

"Biasanya setelah libur panjang ada peningkatan berat badan, tetapi sekarang tidak terlihat perubahan mencolok, semuanya masih dalam batas normal," katanya.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  Semen Padang 
