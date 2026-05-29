Libur Panjang Iduladha - Waisak, Kota Bandung Diserbu Wisatawan

Jumat, 29 Mei 2026 – 18:09 WIB
Kawasan Braga di Kota Bandung dipadati wisatawan dari dalam dan luar kota. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mencatat sebanyak 90 ribu kendaraan memasuki wilayah Bandung saat cuti bersama dan libur nasional Hari Raya Iduladha dan Waisak 2026, Jumat (29/5/2026).

Puluhan ribuan kendaraan roda dua dan empat itu memasuki Bandung melalui sejumlah jalur arteri atau perbatasan kota, seperti Cileunyi, Cibiru, dan GT Buah Batu.

"Pantauan traffic counting yang ada di wilayah Polrestabes Bandung, saat ini terpantau dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, untuk kendaraan yang masuk ke arah Kota Bandung sudah tercatat sekitar 90 ribu kendaraan, baik roda dua maupun roda empat," kata Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Hudi Arif di Mapolrestabes Bandung.

"Untuk kendaraan yang keluar (Kota Bandung), sekitar 60 ribu kendaraan," lanjutnya.

Hudi menuturkan, saat ini di Bandung masih ada sekitar 30 ribu kendaraan yang bertahan, sisa wisatawan libur Iduladha kemarin.

"Saat ini ada surplus kendaraan yang masih bertahan di sekitar Kota Bandung kurang lebih sebanyak 30 ribu kendaraan, baik roda dua maupun empat yang terdata di traffic counting kami," ucapnya.

Hudi memprediksi jumlah kendaraan wisatawan yang masuk ke Bandung masih akan bertambah, mengingat libur panjang berlangsung hingga Senin (1/6).

Satlantas Polrestabes Bandung pun menerjunkan 130 personel yang ditempatkan di titik-titik keramaian atau pusat kota di Bandung.

Sebanyak 90 ribu kendaraan memasuki Kota Bandung di libur panjang Iduladha dan Waisak. Ratusan personel diterjunkan.

Polrestabes Bandung  libur Iduladha  Waisak  Wisatawan 
