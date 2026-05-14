Libur Panjang, Penjualan Tiket Kereta Api Capai 685 Ribu Lebih per 14 Mei

Kamis, 14 Mei 2026 – 20:21 WIB
Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat lonjakan signifikan pada penjualan tiket untuk periode libur panjang atau long weekend pertengahan Mei 2026. 

Hingga Kamis (14/5), total tiket yang telah terjual untuk keberangkatan periode 13 hingga 17 Mei 2026 tercatat mencapai 685.933 tiket.

Angka penjualan tiket tersebut diproyeksi akan terus bergerak naik dalam beberapa hari ke depan. 

Hal ini menyusul tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan momen libur panjang tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengungkapkan pergerakan pelanggan pada awal long weekend ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada moda transportasi kereta api. 

Anne menjelaskan pola perjalanan yang terbentuk memperlihatkan adanya dominasi keberangkatan dari kota-kota besar. 

Sebagian besar penumpang melakukan perjalanan menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa untuk liburan dan silaturahmi keluarga. 

Selain itu, terdapat pula mobilitas masyarakat yang menuju ke pusat-pusat kegiatan ekonomi serta pendidikan.

