Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Panjang, Polres Probolinggo Pertebal Pengamanan Gunung Bromo

Jumat, 15 Mei 2026 – 19:06 WIB
Libur Panjang, Polres Probolinggo Pertebal Pengamanan Gunung Bromo - JPNN.COM
Wisatawan sedang menikmati suasana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur dari atas jeep. Foto: ANTARA/Vicki Febrianto

jpnn.com, PROBOLINGGO - Polres Probolinggo meningkatkan sistem pengamanan di objek wisata internasional Gunung Bromo. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih 2026.

"Kami menyiagakan puluhan personel di pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo," kata Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif dalam keterangannya di kabupaten setempat, Jumat.

Menurut dia,  pengamanan difokuskan di area loket Cemorolawang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga:

Petugas kepolisian melakukan pengaturan arus kendaraan, pemantauan situasi keamanan, serta membantu kelancaran aktivitas wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata Bromo.

"Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memberikan rasa aman kepada para pengunjung selama menikmati masa libur panjang di Gunung Bromo," katanya.

Ia mengatakan pengamanan dilakukan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat serta wisatawan yang berlibur ke kawasan Bromo selama libur panjang pekan ini.

Baca Juga:

“Kami menyiagakan personel di sejumlah titik strategis, khususnya di pintu masuk kawasan wisata Bromo, guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas maupun kemacetan arus kendaraan,” ujarnya.

Selain melakukan pengamanan, personel Polres Probolinggo juga memberikan imbauan kepada para wisatawan agar selalu waspada dan mematuhi peraturan yang ada.

Polres Probolinggo meningkatkan sistem pengamanan di objek wisata internasional Gunung Bromo selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih 2026..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gunung Bromo  Wisata Gunung Bromo  Bromo  polres probolinggo 
BERITA GUNUNG BROMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp