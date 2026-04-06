JPNN.com - Daerah - Sumsel

Libur Paskah 2026, Volume Kendaraan di JTTS Meningkat Signifikan

Senin, 06 April 2026 – 09:35 WIB
Gerbang Tol Kayuagung. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) mencatat peningkatan signigikan volume lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada puncak arus libur panjang akhir pekan perayaan Paskah 2026.

Pelaksana Tugas EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyampaikan bahwa secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi 144.647 kendaraan. Jumlah itu meningkat 35,42 persen dibandingkan trafik normal. 

"Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya dalam menjaga layanan jalan tol agar tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," kata Hamdani, Senin (6/4). 

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan selama periode libur panjang akhir pekan, untuk merencanakan perjalanannya dengan baik.

"Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," ungkap Hamdani.

Hutama Karya berkomitmen terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di JTTS melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati. 

Berikut rekapitulasi trafik harian ruas tol beroperasi (periode 4 April 2026):

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat 16.535 atau meningkat 22,08 persen dibandingkan trafik normal.

TAGS   Paskah 2026  JTTS  Tol Trans Sumatera  Hutama Karya  volume kendaraan 
