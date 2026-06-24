Libur Sekolah, Ada WKND Market Vol.05 di PIK2, Pasar Kreatif hingga Musik Malam Tepi Pantai

jpnn.com, TANGERANG - Warga Jakarta dan Tangerang yang mencari tempat menghabiskan libur sekolah bisa melirik WKND Market Vol.05 di Land’s End Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Pasar kreatif itu digelar di kawasan Lighthouse Land’s End PIK2 pada 26-28 Juni 2026 mulai pukul 14.00 sampai 22.00 WIB.

Konsepnya WKND Market Vol.05 bukan sekadar belanja. Pengunjung bisa datang sore hari untuk melihat produk lokal, menikmati makanan, mengajak anak bermain, lalu menutup akhir pekan dengan musik di tepi pantai.

Lebih dari 20 tenant akan meramaikan WKND Market Vol.05. Mereka membawa beragam produk, mulai dari fesyen, aksesori, produk gaya hidup, karya seni, kerajinan tangan, hingga barang hobi dan koleksi.

Kehadiran tenant lokal membuat acara ini menarik bagi pengunjung yang ingin mencari barang unik. Tidak sedikit produk yang biasanya dibuat dalam jumlah terbatas atau memiliki karakter berbeda dari produk massal di pusat perbelanjaan.

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Pengunjung juga tidak perlu buru-buru pulang setelah berkeliling di kawasan tenant. Area kuliner akan menyajikan pilihan makanan gurih, camilan, dessert, dan minuman untuk menemani waktu santai di area pantai.

Salah satu daya tarik utama WKND Market Vol.05 ialah pilihan aktivitas untuk keluarga. Anak-anak bisa mengikuti workshop merangkai bunga, melukis tote bag, membuat gelang dan aksesori manik-manik, hingga berkreasi dengan clay.