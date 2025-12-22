Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat

Senin, 22 Desember 2025 – 15:43 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Senin (22/12).

Lonjakan penumpang dipicu momentum libur panjang sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman.

Pantauan di stasiun, penumpang terlihat memenuhi area ruang tunggu hingga peron keberangkatan.

Dengan membawa tas besar dan koper, mereka bersiap melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya.

Kepadatan itu sudah terasa sejak pagi hari dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari demi memastikan bisa berangkat sesuai rencana.

“Saya pesan tiket dari jauh hari karena takut kehabisan, apalagi ini libur panjang sekolah,” ujar Iqbal, salah seorang penumpang tujuan Yogyakarta.

Hal senada disampaikan Ana dan Rifa yang hendak menuju Jawa Tengah.