Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat

Senin, 22 Desember 2025 – 15:43 WIB
Libur Sekolah, Penumpang Kereta di Bandung Terus Meningkat - JPNN.COM
Warga membeli tiket kereta api. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Senin (22/12).

Lonjakan penumpang dipicu momentum libur panjang sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman.

Pantauan di stasiun, penumpang terlihat memenuhi area ruang tunggu hingga peron keberangkatan.

Baca Juga:

Dengan membawa tas besar dan koper, mereka bersiap melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya.

Kepadatan itu sudah terasa sejak pagi hari dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari demi memastikan bisa berangkat sesuai rencana.

Baca Juga:

“Saya pesan tiket dari jauh hari karena takut kehabisan, apalagi ini libur panjang sekolah,” ujar Iqbal, salah seorang penumpang tujuan Yogyakarta.

Hal senada disampaikan Ana dan Rifa yang hendak menuju Jawa Tengah.

Libur panjang sekolah membuat ribuan penumpang memadati stasiun kereta di Bandung. KAI mencatat 180 ribu tiket terjual dan kepadatan masih meningkat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   libur sekolah  Penumpang Kereta Api  PT KAI  Libur Nataru 
BERITA LIBUR SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp