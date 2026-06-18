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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Libur Sekolah Tiba, Ini 3 Aktivitas Seru Bersama Keluarga Tanpa Harus Keluar Banyak Biaya

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:59 WIB
Libur Sekolah Tiba, Ini 3 Aktivitas Seru Bersama Keluarga Tanpa Harus Keluar Banyak Biaya - JPNN.COM
Liburan yang berkesan tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau agenda yang padat. Ilustrasi: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Libur sekolah adalah waktu yang ditunggu-tunggu semua anggota keluarga dengan rencana jalan-jalan dan berbagai aktivitas. 

Namun, di tengah berbagai kebutuhan yang semakin beragam, banyak orang tua mulai mencari aktivitas yang tetap menyenangkan sekaligus ramah di kantong.

Kabar baiknya, liburan yang berkesan tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau agenda yang padat. 

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Dengan sedikit kreativitas, banyak aktivitas yang tetap dapat memberikan pengalaman baru sekaligus menjadi momen quality time bersama keluarga.

Berikut beberapa ide yang bisa dicoba selama masa liburan sekolah:

1. Jelajahi Tempat Edukatif atau Pameran Seni di Kota Sendiri

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Banyak kota kini memiliki pilihan destinasi edukatif dan rekreatif yang ramah keluarga, mulai dari museum, galeri dan pameran seni, perpustakaan modern, taman kota, hingga pusat sains dan budaya.

Selain lebih hemat dibanding perjalanan luar kota, aktivitas ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar hal baru dengan cara yang menyenangkan. Tidak jarang, tempat-tempat tersebut juga menghadirkan program khusus, workshop, atau pameran tematik yang diselenggarakan selama musim liburan sekolah.

Libur sekolah adalah waktu yang ditunggu-tunggu semua anggota keluarga dengan rencana jalan-jalan dan berbagai aktivitas.

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TAGS   liburan sekolah  libur sekolah  promo  Liburan  QRIS 
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