Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Sekolah Tiba, Pengunjung Mulai Padati Stasiun Gambir

Kamis, 25 Juni 2026 – 11:28 WIB
Libur Sekolah Tiba, Pengunjung Mulai Padati Stasiun Gambir - JPNN.COM
Stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang mulai menunjukkan peningkatan penumpang yang hendak melakukan berpergian. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Memasuki masa libur sekolah, moda transportasi kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat yang hendak melakukan bepergian.

Hal itu terlihat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang mulai menunjukkan peningkatan pada Kamis (25/6).

Sejak pagi hari, banyak calon penumpang terlihat memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.

Baca Juga:

Pantaun JPNN.com, peningkatan jumlah penumpang itu didominasi oleh keluarga yang memanfaatkan momen liburan sekolah untuk berwisata maupun pulang ke kampung halaman.

Salah satu porter di Stasiun Gambir mengungkapkan peningkatan penumpang sudah terjadi sejak empat hari yang lalu.

Menurut dia, sebagian penumpang memilih perjalanan pagi.

Baca Juga:

"Kan, sudah musim libur sekolah. Sudah empat hari lalu ramai kalau setiap pagi. Kalau siang ya normal," kata Porter itu yang enggan mau disebutkan namanya kepada JPNN.com, Kamis (25/6).

Sementara itu, salah satu penumpang Chitra Putri mengaku terkejut saat memasuki stasiun Gambir.

Stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang mulai menunjukkan peningkatan penumpang yang hendak melakukan berpergian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   libur sekolah  Stasiun Gambir  penumpang  kereta api 
BERITA LIBUR SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp