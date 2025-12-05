Liburan Akhir Tahun Serasa Masuk Dunia Sihir, Chanaya Village Resort Hadirkan 'Enchanted Forest'

jpnn.com, JAKARTA - Ada cara baru menikmati liburan akhir tahun di kawasan Bandung Utara. Chanaya Village Resort di Dago Giri, Lembang, kembali memunculkan kreativitas tematik yang memesona.

Mulai 6 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, resor menyulap area pegunungan menjadi dunia fantasi penuh keajaiban bertajuk 'Enchanted Forest at Chanaya'.

Manager Pemasaran Chanaya Village Resort Bandung, Alvin Novaldo, mengatakan bahwa tema tahun ini sengaja dirancang lebih imersif untuk menghadirkan pengalaman liburan yang berbeda bagi para tamu.

Baca Juga: Executive Lounge BRI Life Hadir di Mayapada Hospital Bandung

"Kami ingin menghadirkan sensasi seolah tamu benar-benar masuk ke halaman buku cerita. Semua elemen kami desain untuk membuat pengunjung merasa berada di hutan ajaib dan dunia para penyihir," kata Alvin ditemui di Chanaya Resort, Jumat (5/12/2025).

Begitu memasuki area utama, pengunjung akan disambut oleh dekorasi bernuansa hutan magis dengan lampu-lampu temaram dan karakter fantasi yang lalu-lalang.

Beberapa pengalaman favorit yang bisa dicoba antara lain, Video Booth Invisibility Cloak, area interaktif yang memungkinkan pengunjung bisa merasakan ilusi 'menghilang' meggunakan jubah ajaib.

Ada juga, Archery Zone yakni tempat untuk mengasah ketangkasan memanah dalam suasana hutan, Wizard Market yaitu pasar bertema penyihir yang menjual pernak-pernik dan suvenir fantasi, Wizarding Feast--jamuan makan megah ala Great Hall yang dipenuhi dekorasi tematik dan kreasi gastronomi khas dunia sihir.

Parade Ikon, yakni arak-arakan karakter penyihir, peri, hingga Wizard Santa dan para elf yang siap berinteraksi dengan pengunjung.