Liburan Ini, Ismam Saurus Mengajak Keluar dari Kepenatan

Sabtu, 15 November 2025 – 13:13 WIB
Liburan Ini, Ismam Saurus Mengajak Keluar dari Kepenatan - JPNN.COM
Ismam Saurus, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto!: Dok.Comforting Sound Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Ismam Saurus, kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul Liburan Ini.

Single hangat dan reflektif itu diluncurkan setelah kolaborasinya bersama Nosstress dalam Dan Semoga.

Bila Dan Semoga sarat makna doa dan perjalanan, Ismam Saurus kini menyuguhkan sesuatu yang lebih ringan namun tetap mengandung kedalaman lewat lagu Liburan Ini.

Menurutnya, liburan bukanlah tentang destinasi, melainkan tentang perasaan berhenti sejenak.

Ismam Saurus melihat bahwa dalam kehidupan yang serba cepat, orang sering kali lupa untuk sekadar diam dan menikmati hal-hal kecil di sekitarnya.

Liburan Ini muncul dari perenungan tentang hal itu tentang bagaimana seseorang bisa berlibur tanpa harus bepergian jauh, hanya dengan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas.

"Liburan ini lagu yang bercerita tentang bagaimana seseorang keluar dari kepenatan hal-hal yang tidak disenangi tapi terpaksa dilakukan, dengan menikmati hal-hal sederhana, entah hanya menikmati landscape sekitar atau melakukan liburan yang sesungguhnya,” ungkap Ismam Saurus.

Keresahan tersebut datang dari hal-hal yang akrab dalam keseharian: rasa lelah, tekanan, bahkan depresi ringan yang sering diabaikan. Dari situlah Ismam Saurus menulis lagu Liburan Ini, sebagai bentuk pengingat bahwa setiap orang berhak menemukan cara sendiri untuk pulih.

