Liburan ke Kuala Lumpur? Ini 4 Alasan Terbang via Bandara Subang

jpnn.com, JAKARTA - Wisatawan Indonesia yang berlibur ke Kuala Lumpur umumnya tiba melalui Kuala Lumpur International Airport (KLIA).

Namun, ada alternatif pintu masuk yang lebih dekat ke pusat kota, yakni Bandara Sultan Abdul Aziz Shah atau Subang.

AirAsia MOVE memperkenalkan pilihan ini sekaligus menghadirkan promo spesial bagi penumpang TransNusa.

Hingga akhir September 2025, tersedia diskon Rp200 ribu untuk penerbangan ke Kuala Lumpur, baik melalui Bandara Subang (SZB) maupun KLIA (KUL), termasuk bagasi gratis 20 kg.

Country Head MOVE Indonesia, Arbi Wienandar, menyebut arus perjalanan Indonesia–Malaysia terus meningkat, baik untuk wisata maupun bisnis.

“Banyak yang belum mengetahui Bandara Subang bisa menjadi opsi strategis menuju pusat kota Kuala Lumpur. Dengan promo eksklusif TransNusa, kami ingin memberikan perspektif baru bagi wisatawan,” ujarnya.

Direktur Utama TransNusa, Bayu Sutanto, menambahkan, kehadiran rute menuju Subang menjadi nilai tambah bagi penumpang yang mengutamakan efisiensi.

“Kami berkomitmen memberi pilihan perjalanan yang fleksibel dan nyaman. Kolaborasi dengan AirAsia MOVE diharapkan memperluas akses masyarakat Indonesia ke Kuala Lumpur,” katanya.