Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Akomodasi

Liburan ke Kuala Lumpur? Ini 4 Alasan Terbang via Bandara Subang

Kamis, 18 September 2025 – 17:11 WIB
Liburan ke Kuala Lumpur? Ini 4 Alasan Terbang via Bandara Subang - JPNN.COM
Lanskap gedung-gedung pencakar langit di Kuala Lumpur, Sabtu (2/3/2024). Foto: ANTARA/Virna P Setyorini

jpnn.com, JAKARTA - Wisatawan Indonesia yang berlibur ke Kuala Lumpur umumnya tiba melalui Kuala Lumpur International Airport (KLIA).

Namun, ada alternatif pintu masuk yang lebih dekat ke pusat kota, yakni Bandara Sultan Abdul Aziz Shah atau Subang.

AirAsia MOVE memperkenalkan pilihan ini sekaligus menghadirkan promo spesial bagi penumpang TransNusa.

Baca Juga:

Hingga akhir September 2025, tersedia diskon Rp200 ribu untuk penerbangan ke Kuala Lumpur, baik melalui Bandara Subang (SZB) maupun KLIA (KUL), termasuk bagasi gratis 20 kg.

Country Head MOVE Indonesia, Arbi Wienandar, menyebut arus perjalanan Indonesia–Malaysia terus meningkat, baik untuk wisata maupun bisnis.

“Banyak yang belum mengetahui Bandara Subang bisa menjadi opsi strategis menuju pusat kota Kuala Lumpur. Dengan promo eksklusif TransNusa, kami ingin memberikan perspektif baru bagi wisatawan,” ujarnya.

Baca Juga:

Direktur Utama TransNusa, Bayu Sutanto, menambahkan, kehadiran rute menuju Subang menjadi nilai tambah bagi penumpang yang mengutamakan efisiensi.

“Kami berkomitmen memberi pilihan perjalanan yang fleksibel dan nyaman. Kolaborasi dengan AirAsia MOVE diharapkan memperluas akses masyarakat Indonesia ke Kuala Lumpur,” katanya.

Selain KLIA, Bandara Subang tawarkan akses cepat dan praktis bagi wisatawan ke Kuala Lumpur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liburan  Kuala Lumpur  airasia MOVE  move indonesia 
BERITA LIBURAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp