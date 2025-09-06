Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Liburan Panjang, Pertamina Tetap Siaga Pasok Energi ke Seluruh Indonesia

Sabtu, 06 September 2025 – 11:26 WIB
Pertamina (Persero) memastikan seluruh lini bisnisnya siaga melayani kebutuhan pasokan energi masyarakat Indonesia saat libur panjang. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan seluruh lini bisnisnya siaga melayani kebutuhan pasokan energi masyarakat Indonesia saat libur panjang Jumat-Minggu, 5 - 7 September 2025,

Dari hulu, pengolahan hingga hilir, operasional Pertamina tetap bekerja, memperkuat pasokan dan operasional infrastruktur energi, BBM, Gas, dan LPG secara nasional aman dan lancar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina bersama seluruh Subholding dan Anak Usaha bergerak untuk melayani kebutuhan energi masyarakat selama liburan pada momen keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Kami memastikan infrastruktur energi Pertamina Group beroperasi secara optimal, sehingga dapat menjamin pasokan BBM, Gas dan LPG tersedia dalam jumlah yang mencukupi selama long weekend ini,” ujar Fadjar.

Menurut Fadjar, pada momen liburan ini, di sisi hulu, kegiatan pengeboran tetap berjalan dengan baik termasuk pada lapangan onshore (darat) maupun offshore (lepas pantai).

Produksi hulu digiatkan untuk menyuplai pasokan minyak mentah bagi kilang-kilang dalam negeri.

“Enam kilang Pertamina tetap beroperasi penuh untuk memproduksi BBM dan LPG. Kami juga terus berkomitmen menghadirkan produk energi yang andal bagi masyarakat,” imbuh Fadjar.

Subholding Gas Pertamina, lanjutnya juga memastikan penyaluran gas kepada seluruh pelanggan yakni sektor industri, transportasi dan rumah tangga.

