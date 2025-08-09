Liburan Seru! Wisatawan Bisa Nikmati Magis Musim Panas Bareng Mickey Mouse di Changi

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 16:40 WIB

jpnn.com, SINGAPURA - Ritel asal Korea Selatan, The Shilla Duty Free menghadirkan kampanye musim panas terbaru di Bandara Changi Singapura yang berlangsung dari 10 Juli - 24 Agustus 2025.

Kampanye bertema pantai tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja seraya menunggu keberangkatan bagi semua wisatawan internasional.

Kampanye ini terinspirasi dari pantai-pantai yang bermandikan sinar matahari, momen-momen menyenangkan bersama teman-teman, dan semangat musim panas yang riang.

Adapun kampanye tersebut ditujukan untuk mengundang para wisatawan menjelajahi toko-toko utama transit The Shilla Duty Free yang tersebar di seluruh terminal Bandara Changi.

Wisatawan dapat menantikan berbagai promosi khusus dan aktivitas bertema yang dirancang untuk memikat serta menarik perhatian.

Wakil Presiden Direktur, Kepala Bisnis Internasional, The Shilla Duty Free, Jeff Lee menyatakan pihaknya ingin mengajak para wisatawan menikmati dunia yang penuh suasana ceria.

"Kami sangat senang memperkenalkan kampanye musim panas kami, yang dirancang untuk menghadirkan kenikmatan dan nilai tambah bagi perjalanan wisata pelanggan kami melalui Bandara Changi," ujar Jeff Lee, melalui keterangan persnya, dikutip Sabtu (9/8).

Salah satu daya tarik utama kampanye tersebut yakni kolaborasi dengan karakter-karakter Disney kesayangan, Mickey Mouse & Friends.