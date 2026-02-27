Life Cat Indonesia Hadirkan Pilihan Nutrisi Premium untuk Kesehatan Anabul

jpnn.com, JAKARTA - Menjaga kesehatan anabul (anak bulu) tidak hanya soal kenyamanan lingkungan, tetapi juga memastikan asupan nutrisi yang tepat setiap hari.

Kualitas makanan terbukti berperan besar terhadap kesehatan saluran kemih, kondisi bulu, hingga usia kucing.

Menjawab kebutuhan para cat parents, Life Cat Indonesia hadir sebagai brand makanan kucing dengan nutrisi premium yang dirancang untuk mendukung kesehatan dan kebahagiaan anabul tanpa kompromi.

Brand Ambassador Life Cat Denny Sumargo dipercaya untuk menyuarakan pentingnya kepedulian pemilik kucing dalam memilih produk berkualitas.

Denny Sumargo telah membagikan beberapa konten dengan campaign yang mengedukasi, seperti#KucingPilihLifeCat yang menunjukkan preferensi kucing terhadap makanan bernutrisi.

Kolaborasi tersebut juga mencakup slogan viral "pria itu tidak bercerita, tau-tau Life Cat sudah tersedia", merupakan tag line ikonik yang memanfaatkan persona Denny Sumargo sebagai sosok pria yang tidak banyak bicara namun beraksi nyata dalam memenuhi kebutuhan anabulnya.

Life Cat Indonesia memang menggunakan bahan berkualitas yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan saluran kemih, mendukung sistem pencernaan dan daya tahan tubuh, serta menjaga kulit dan bulu tetap sehat berkat kandungan Omega-3 dan kandungan nutrisi yang lengkap serta seimbang.

Beragam lini produk Life Cat Indonesia dikembangkan berdasarkan kebutuhan kucing dan kepraktisan kemasan.