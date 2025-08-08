Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan

Jumat, 08 Agustus 2025 – 00:47 WIB
Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan - JPNN.COM
Lifetime Design memperkenalkan hasil karya terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perusahaan desain interior dan arsitektur, Lifetime Design memperkenalkan desain rumah terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

PR of Lifetime Design, Irawati Desita mengatakan rumah yang saat ini dikenalkan merupakan milik Rizky Ananda Musa.

Dia menjelaskan rumah itu memiliki sentuhan unik di berbagai sudut ruangan, sekaligus menggunakan tiga material utama yang berkarakter, yaitu granit, WPC, dan mirror

Baca Juga:

Menurut dia, desain yang diterapkan di rumahnya itu merepresentasikan indentitas pemiliknya.

"Desain ini menjadi cerminan filosofi desain dari Lifetime Design sendiri yang mengedepankan keunikan, kenyamanan, dan estetika yang timeless," kata dia pada acara bertajuk “SHVA House Architect and Interior by Lifetime Design” di Jaksel, Kamis.

Dia menambahkan proyek ini sudah dikurasi secara ketat berdasarkan kualitas desain, hasil akhir, dan persetujuan penuh dari pemilik rumah.

Baca Juga:

Irawati mengatakan pihaknya ingin membuka ruang dialog yang lebih luas antara pelaku industri dan media, sekaligus memberikan referensi yang nyata dan informatif kepada masyarakat.

"Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah edukasi seputar desain interior dan arsitektur,” ungkap Irwati.

Lifetime Design memperkenalkan hasil karya terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lifetime design  desain rumah  Pondok Indah  desain interior 
BERITA LIFETIME DESIGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp