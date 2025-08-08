Lifetime Design Kenalkan Desain Rumah Terbaru, Kedepankan Keunikan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perusahaan desain interior dan arsitektur, Lifetime Design memperkenalkan desain rumah terbaru berkonsep contemporary luxury di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

PR of Lifetime Design, Irawati Desita mengatakan rumah yang saat ini dikenalkan merupakan milik Rizky Ananda Musa.

Dia menjelaskan rumah itu memiliki sentuhan unik di berbagai sudut ruangan, sekaligus menggunakan tiga material utama yang berkarakter, yaitu granit, WPC, dan mirror

Menurut dia, desain yang diterapkan di rumahnya itu merepresentasikan indentitas pemiliknya.

"Desain ini menjadi cerminan filosofi desain dari Lifetime Design sendiri yang mengedepankan keunikan, kenyamanan, dan estetika yang timeless," kata dia pada acara bertajuk “SHVA House Architect and Interior by Lifetime Design” di Jaksel, Kamis.

Dia menambahkan proyek ini sudah dikurasi secara ketat berdasarkan kualitas desain, hasil akhir, dan persetujuan penuh dari pemilik rumah.

Irawati mengatakan pihaknya ingin membuka ruang dialog yang lebih luas antara pelaku industri dan media, sekaligus memberikan referensi yang nyata dan informatif kepada masyarakat.

"Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah edukasi seputar desain interior dan arsitektur,” ungkap Irwati.