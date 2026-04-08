Lift di Proyek Pembangunan RS di Pekanbaru Terjun Bebas dari Lantai 6, Tiga Orang Terluka Parah

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan kerja terjadi di proyek pembangunan Rumah Sakit Santa Maria di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selasa (7/4/2026) malam.

Sebuah lift barang yang mengangkut pekerja dilaporkan terjun bebas dari lantai 6 hingga ke lantai dasar sekitar pukul 20.30 WIB.

Akibat insiden tersebut, ketiga pekerja mengalami luka berat. Korban yakni Kusnia, 23, mengalami patah tulang kaki dan luka lecet di wajah, Muhammad Agit Nurjamil, 25, mengalami patah tulang kaki, serta Ashari Ananta Pangestu, 27, juga mengalami patah tulang kaki.

Peristiwa itu berawal saat tiga pekerja harian baru saja menyelesaikan pembersihan peralatan di lantai 7 dan hendak turun menggunakan lift barang.

Namun, dalam perjalanan turun, lift sempat berhenti di lantai 6 akibat kawat sling yang tidak tergulung dengan baik.

Tak lama kemudian, lift tiba-tiba jatuh bebas diduga karena sistem pengereman tidak berfungsi.

Seluruh korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).