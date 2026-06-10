Liga 1 Putri Digelar Oktober 2026, Erick Thohir Mulai dengan 6 Klub

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan persiapan Liga 1 Putri terus dimatangkan dan ditargetkan mulai bergulir pada Oktober tahun ini.

Menurut Erick, kompetisi sepak bola putri nasional tersebut akan diawali dengan enam klub sebagai langkah awal untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

"Rencananya sekitar Oktober. Tetap rencana dengan enam klub terlebih dahulu," kata Erick di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Sepak Bola Putri di Kudus dan Malang Menggeliat berkat MLSC 2026

Pria yang karib disapa ET itu menjelaskan bahwa kebutuhan menghadirkan kompetisi putri semakin mendesak seiring berkembangnya program pembinaan usia muda yang dijalankan PSSI dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, PSSI telah memiliki sekitar 50 ribu pemain putri dalam database hasil progra, grassroots selama tiga tahun terakhir.

Dengan adanya kelompok usia U-17, U-20, hingga level senior, kompetisi dinilai menjadi kebutuhan penting agar para pemain memiliki wadah untuk berkembang.

"Ketika sekarang grassroots sudah memiliki sekitar 50 ribu dalam database selama tiga tahun terakhir. Dengan adanya kelompok usia U-17, U-20, dan senior. Maka liga harus mulai berjalan agar para pemain memiliki wadah kompetisi. Kalau tidak ada liga, nanti para pemain ini akan bermain di mana," ucap dia.

ET berharap, Liga 1 Putri dapat benar-benar dimulai pada tahun ini meskipun masih dalam skala terbatas.