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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga 1 Putri Digelar Oktober 2026, Erick Thohir Mulai dengan 6 Klub

Rabu, 10 Juni 2026 – 11:37 WIB
Liga 1 Putri Digelar Oktober 2026, Erick Thohir Mulai dengan 6 Klub - JPNN.COM
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ditemui seusai menghadiri pertandingan FIFA Matchday: Women's Garuda Championship Series 2026, Timnas Indonesia vs Kamboja di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan persiapan Liga 1 Putri terus dimatangkan dan ditargetkan mulai bergulir pada Oktober tahun ini.

Menurut Erick, kompetisi sepak bola putri nasional tersebut akan diawali dengan enam klub sebagai langkah awal untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

"Rencananya sekitar Oktober. Tetap rencana dengan enam klub terlebih dahulu," kata Erick di Bandung, Selasa (9/6/2026).

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Pria yang karib disapa ET itu menjelaskan bahwa kebutuhan menghadirkan kompetisi putri semakin mendesak seiring berkembangnya program pembinaan usia muda yang dijalankan PSSI dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, PSSI telah memiliki sekitar 50 ribu pemain putri dalam database hasil progra, grassroots selama tiga tahun terakhir.

Dengan adanya kelompok usia U-17, U-20, hingga level senior, kompetisi dinilai menjadi kebutuhan penting agar para pemain memiliki wadah untuk berkembang.

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"Ketika sekarang grassroots sudah memiliki sekitar 50 ribu dalam database selama tiga tahun terakhir. Dengan adanya kelompok usia U-17, U-20, dan senior. Maka liga harus mulai berjalan agar para pemain memiliki wadah kompetisi. Kalau tidak ada liga, nanti para pemain ini akan bermain di mana," ucap dia.

ET berharap, Liga 1 Putri dapat benar-benar dimulai pada tahun ini meskipun masih dalam skala terbatas.

PSSI menargetkan Liga 1 Putri bergulir pada Oktober 2026 dengan enam klub sebagai langkah awal membangun ekosistem sepak bola putri.

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TAGS   Liga 1 Putri Indonesia  Erick Thohir  PSSI  sepak bola putri 
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