Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: 2 Wakil Spanyol Saling Bunuh, 1 Tiket Semifinal Sudah Dikunci

Kamis, 19 Maret 2026 – 05:42 WIB
Atletico Madrid berhasil lolos ke perempat final Liga Champions. Foto: REUTERS/David Klein.

jpnn.com - Liga Champions baru saja merampungkan pertandingan babak 16 besar pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB.

Sebanyak delapan tim memastikan diri lolos ke perempat final.

Spanyol menjadi negara dengan wakil terbanyak di fase ini dengan mengirimkan tiga klub, yakni Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid.

Baca Juga:

Spanyol bahkan dipastikan memiliki satu wakil di semifinal Liga Champions musim ini.

Kepastian itu terjadi karena Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid di perempat final.

Barcelona melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Newcastle United dengan agregat telak 8-3.

Baca Juga:

Sementara itu, Atletico Madrid tetap lolos meski kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur pada leg kedua babak 16 besar.

Los Rojiblancos melaju berkat keunggulan agregat 7-5 setelah menang 5-2 pada leg pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Liga Champions  16 Besar Liga Champions  Atletico Madrid  Barcelona  Real Madrid 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp