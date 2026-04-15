Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Atletico Madrid Singkirkan Barcelona, PSG Hancurkan Liverpool

Rabu, 15 April 2026 – 04:27 WIB
Duel Atletico Madrid (jersei merah-putih) vs Barcelona (jersei merah-biru) pada leg kedua perempat final Liga Champions. Foto: X/LigadeCampeones.

jpnn.com - Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengamankan tiket semifinal Liga Champions. Adapun Barcelona dan Liverpool harus mengubur impiannya dalam-dalam.

Leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu (15/4/2026) tak menghadirkan banyak kejutan.

Tim-tim yang meraih kemenangan pada leg pertama sukses melaju ke semifinal.

Atletico berhasil mengamankan tempat di empat besar meski harus menelan kekalahan 1-2 saat menjamu Barcelona di Riyadh Air Metropolitano.

Barca sempat menghidupkan asa untuk bertahan di Liga Champions setelah unggul dua gol melalui aksi Lamine Yamal (4') dan Ferran Torres (24').

Namun, satu gol dari Ademola Lookman sudah cukup untuk mengantarkan Atletico ke semifinal Liga Champions. Klub asal Madrid itu unggul agregat 3-2 setelah menang 2-0 pada leg pertama.

Sementara itu, langkah mantap dilalui PSG dengan menghajar Liverpool 4-0 secara agregat.

Les Parisiens sukses mempermalukan The Reds dua gol tanpa balas di depan puluhan ribu fan yang hadir di Anfield. Gol-gol PSG lahir melalui brace Ousmane Dembele.

Barcelona dan Liverpool harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions, sementara Atletico Madrid dan PSG melangkah ke semifinal

TAGS   Liga Champions  Atletico Madrid  Barcelona  PSG  Liverpool  Paris Saint-Germain  perempat final Liga Champions 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp