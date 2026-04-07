Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Bayern & Arsenal Menang, Real Madrid Tumbang

Rabu, 08 April 2026 – 04:08 WIB
Real Madrid vs Bayern Muenchen di leg pertama 8 Besar Liga Champions. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - MADRID – Bayern Muenchen memetik kemenangan penting di leg pertama perempat final Liga Champions.

Bertandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (8/4) dini hari WIB, Bayern menang 2-1.

Bayern unggul dua gol, yang lahir di masa monumental, yakni di akhir babak pertama dan di awal babak kedua.

Gol di masa krusial, yang sulit direspons cepat oleh tuan rumah.

Bayern unggul melalui gol dari Luis Diaz di menit ke-41. Harry Kane membuat skor menjadi 0-2 di menit ke-46.

Real Madrid baru memperkecil kedudukan pada menit ke-74 melalui Kylian Mbappe.

Skor tipis itu membuat pertemuan kedua di Munich pada pekan depan masih bakal superketat, karena tak ada hitungan keuntungan gol tandang.

Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Madrid, pertarungan Sporting CP vs Arsenal di Lisbon dimenangi tim tamu.

Semifinal Liga Champions: Bayern/Madrid vs Liverpool/PSG, Arsenal/Sporting CP vs Atletico vs Barcelona.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  Real Madrid  Bayern Muenchen  Arsenal  Sporting CP  Barcelona  Atletico Madrid  PSG  Liverpool 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp