JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions, Begini Komentar Hansi Flick Setelah Barcelona Dihajar PSG

Kamis, 02 Oktober 2025 – 10:15 WIB
Liga Champions, Begini Komentar Hansi Flick Setelah Barcelona Dihajar PSG
Trofi Liga Champions. Foto: X/Ligadecampeones.

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona kalah dari Paris Saint-Germain pada laga kedua Liga Champions di Stadion Olimpic Lluis Companys, Kamis dini hari WIB.

Gol menit terakhir Goncalo Ramos membawa PSG mencuri kemenangan dramatis 2-1 dari Barcelona.

Pelatih Barcelona Hansi Flick buka suara seusai Blaugrana takluk dari PSG.

Flick mengakui bahwa Barcelona masih tertinggal dari PSG.

“Seperti yang terlihat hari ini, tidak ada gunanya mengatakan kami berada di level yang sama. Namun, saya percaya pada tim saya. Hari ini bukan hari terbaik kami, tetapi kami bekerja untuk mencapai level itu,” kata Flick dalam konferensi pers seusai laga dikutip dari ESPN.

Barcelona sebenarnya sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ferran Torres.

Namun, PSG membalikkan keadaan lewat gol Senny Mayulu dan penyelesaian akhir Gonçalo Ramos pada menit ke-90.

Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama Barcelona di semua kompetisi musim ini, sementara PSG meraih kemenangan kedua di Liga Champions.

