Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: City Tumbangkan Madrid di Bernabeu, Begini Komentar Guardiola

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:15 WIB
Liga Champions: City Tumbangkan Madrid di Bernabeu, Begini Komentar Guardiola - JPNN.COM
Pelatih Manchester City Pep Guardiola berbicara pada sesi konferensi pers seusai pertandingan Liga Champions menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (10/11/2025). Antara/uefa.com

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid kembali menelan kekalahan di kandang sendiri, Santiago Bernabeu. Los Blancos takluk dari Manchester City 1-2 pada pada pertandingan keenam fase liga Liga Champions di Bernabeu, Rabu malam waktu setempat.

Pada pertandingan ini, Manchester City tertinggal terlebih dahulu akibat gol yang dicetak Rodrygo, namun mereka mampu bangkit lewat Nico O'Reilly dan Erling Haaland, sehingga menang 2-1.

Kemenangan ini membuat Manchester City naik ke peringkat empat klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 13 poin dari enam laga.

Baca Juga:

Kekalahan ini membuat Real Madrid turun ke posisi tujuh dengan 12 poin.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengakui Real Madrid menyulitkan timnya pada pertandingan tersebut.

Dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis, Pep menjelaskan bahwa Real kerap memberikan ancaman berbahaya ke lini pertahanan City.

Baca Juga:

Timnya bahkan harus tertinggal terlebih dahulu.

"Kami baru bisa masuk ke dalam permainan setelah gol tercipta. Bagi banyak pemain saya, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke stadion ini. Mungkin ini akan menjadi keuntungan; mungkin pada Februari nanti kami akan lebih siap berkat ini," ungkap Guardiola.

Real Madrid takluk dari Manchester City 1-2 pada pada pertandingan keenam fase liga Liga Champions di Bernabeu. Simak komentar Pep Guardiola.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  Real Madrid  Manchester City  Real Madrid vs Manchester City  Guardiola  Santiago Bernabeu 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp