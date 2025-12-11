Liga Champions: City Tumbangkan Madrid di Bernabeu, Begini Komentar Guardiola

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid kembali menelan kekalahan di kandang sendiri, Santiago Bernabeu. Los Blancos takluk dari Manchester City 1-2 pada pada pertandingan keenam fase liga Liga Champions di Bernabeu, Rabu malam waktu setempat.

Pada pertandingan ini, Manchester City tertinggal terlebih dahulu akibat gol yang dicetak Rodrygo, namun mereka mampu bangkit lewat Nico O'Reilly dan Erling Haaland, sehingga menang 2-1.

Kemenangan ini membuat Manchester City naik ke peringkat empat klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 13 poin dari enam laga.

Kekalahan ini membuat Real Madrid turun ke posisi tujuh dengan 12 poin.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengakui Real Madrid menyulitkan timnya pada pertandingan tersebut.

Dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis, Pep menjelaskan bahwa Real kerap memberikan ancaman berbahaya ke lini pertahanan City.

Timnya bahkan harus tertinggal terlebih dahulu.

"Kami baru bisa masuk ke dalam permainan setelah gol tercipta. Bagi banyak pemain saya, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke stadion ini. Mungkin ini akan menjadi keuntungan; mungkin pada Februari nanti kami akan lebih siap berkat ini," ungkap Guardiola.