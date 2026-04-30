Liga Champions: Diwarnai 2 Penalti, Atletico Madrid vs Arsenal Remis

Kamis, 30 April 2026 – 04:02 WIB

jpnn.com - Duel Atletico Madrid vs Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions berakhir remis.

Kedua tim menutup laga dengan skor sama kuat 1-1 dalam laga yang dihelat di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (30/4/2026) dini hari WIB.

Sejak peluit kick off dibunyikan, Atletico dan Arsenal saling jual beli serangan.

Namun, Arsenal berhasil memecah kebuntuan terlebih dahulu pada menit ke-44.

Wasit menunjuk titik putih setelah bek Atletico David Hancko melanggar Viktor Gyokeres di kotak terlarang.

Gyokeres yang menjadi eksekutor sukses menggetarkan jala gawang Jan Oblak. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Arsenal 1-0.

Memasuki paruh kedua, Atletico langsung mengambil inisiatif serangan.

Setelah beberapa peluang tercipta, giliran tim asuhan Diego Simeone mendapatkan hadiah penalti.