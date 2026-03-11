Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Guardiola Janji City Tampil Menyerang Hadapi Madrid

Rabu, 11 Maret 2026 – 10:10 WIB
Liga Champions: Guardiola Janji City Tampil Menyerang Hadapi Madrid - JPNN.COM
Pelatih Manchester City Pep Guardiola. Foto: Oli Scarff/AFP

jpnn.com - JAKARTA -  Manchester City akan tampil menyerang saat menghadapi Manchester City pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2025/2026 di Santiago Bernabeu, Kamis dini hari ini. 

Pelatih Manchester City Pep Guardiola berjanji untuk bermain menyerang dan segera bangkit yang merupakan identitas City. "Kami harus bermain sesuai dengan visi dan kemampuan kami untuk mencapai tahap akhir," kata Guardiola dalam laman The Citizenz pada Rabu.

"Saya ingin berada di babak selanjutnya dan satu-satunya kesempatan adalah menjadi diri sendiri," tambahnya.

Baca Juga:

Dia pun menyatakan siap merotasi pemain menghadapi Real Madrid. Menurut Pep, kebugaran pemain sangat penting dalam periode sepadat yang dihadapi City saat ini.

"Ketika semua pemain dalam kondisi fit, lebih baik melakukan rotasi untuk memberikan tenaga dan pikiran yang segar," ungkapnya. "Leg pertama dari dua pertandingan, kami akan mencoba mendapatkan hasil yang baik," sambung dia.

Akhir pekan lalu Manchester City mengalahkan Newcastle 3-1  dalam pertandingan 16 besar Piala FA.

Baca Juga:

Guardiola menyebut pertandingan menghadapi Newcastle itu menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan akan berusaha diterapkan ketika menghadapi Madrid. (antara/jpnn)

Guardiola berjanji akan membawa timnya tampil menyerang saat menghadapi Real Madrid pada leg pertama 16 besar Liga Champions.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  Real Madrid vs Manchester City  Man City  Madrid  Guardiola  16 Besar Liga Champions 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp