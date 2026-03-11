Liga Champions: Guardiola Janji City Tampil Menyerang Hadapi Madrid

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City akan tampil menyerang saat menghadapi Manchester City pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2025/2026 di Santiago Bernabeu, Kamis dini hari ini.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola berjanji untuk bermain menyerang dan segera bangkit yang merupakan identitas City. "Kami harus bermain sesuai dengan visi dan kemampuan kami untuk mencapai tahap akhir," kata Guardiola dalam laman The Citizenz pada Rabu.

"Saya ingin berada di babak selanjutnya dan satu-satunya kesempatan adalah menjadi diri sendiri," tambahnya.

Dia pun menyatakan siap merotasi pemain menghadapi Real Madrid. Menurut Pep, kebugaran pemain sangat penting dalam periode sepadat yang dihadapi City saat ini.

"Ketika semua pemain dalam kondisi fit, lebih baik melakukan rotasi untuk memberikan tenaga dan pikiran yang segar," ungkapnya. "Leg pertama dari dua pertandingan, kami akan mencoba mendapatkan hasil yang baik," sambung dia.

Akhir pekan lalu Manchester City mengalahkan Newcastle 3-1 dalam pertandingan 16 besar Piala FA.

Guardiola menyebut pertandingan menghadapi Newcastle itu menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan akan berusaha diterapkan ketika menghadapi Madrid. (antara/jpnn)