Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Hajar Newcastle 7-2, Barcelona Melaju ke Perempat Final

Kamis, 19 Maret 2026 – 03:53 WIB
Penyerang Barcelona Raphinha (kiri) merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Newcastle pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Camp Nou, Barcelona, Rabu (18/3/2026) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menghajar Newcastle United 7-2 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Camp Nou, Rabu waktu setempat.

Hasil ini membuat Barcelona melaju ke babak perempat final Liga Champions karena menang agregat 8-3 setelah pada leg pertama bermain imbang 1-1 di markas Newcastle.

Pada pertandingan ini Barcelona mengemas kemenangan berkat gol dari Raphinha (2), Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez dan Robert Lewandowski (2), demikian catatan UEFA.

Newcastle sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan melalui dua gol yang dicetak oleh pemain berkebangsaan Swedia Anthony Elanga.

Barca dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan enam menit melalui Raphinha setelah menerima umpan akurat Fermin Lopez sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Newcastle dapat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit 15 setelah umpan terukur Lewis Hall dapat disambut tembakan Anthony Elanga.

Barca dapat kembali unggul setelah umpan tendangan bebas Gerard Martin dapat dikonversikan menjadi gol oleh Marc Bernal dan membuat skor berubah menjadi 2-1 pada menit 18.

Newcastle kembali merespons dan mampu menyamakan kedudukan berkat gol kedua Elanga yang memanfaatkan sodoran umpan Harvey Barnes pada menit 28 dan mengubah skor menjadi 2-2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  16 Besar Liga Champions  barcelona vs newcastle  Barcelona  perempat final Liga Champions 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp