JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Hansi Flick Ungkap Hal yang Bikin Barcelona Gagal Total di Camp Nou

Kamis, 09 April 2026 – 09:41 WIB
Barcelona takluk 0-2 saat menjamu Atletico Madrid pada leg pertame perempat final Liga Champions. Foto: X/FCBarcelona.

jpnn.com - Kekalahan dari Atletico Madrid di Camp Nou meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Pelatih Barcelona Hansi Flick.

Leg pertama perempat final Liga Champions itu dimenangi Atletico dengan skor 2-0 di Camp Nou, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB.

Tumbang di kandang sendiri membuat posisi Blaugrana berada dalam tekanan menjelang pertemuan kedua.

Barcelona kini dihadapkan pada misi berat.

Robert Lewandowski dan kolega wajib menang dengan selisih tiga gol saat bertandang ke markas Atletico jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal.

Flick menilai timnya sebenarnya tidak tampil buruk sepanjang pertandingan.

Menurutnya, Barcelona tetap mampu menunjukkan permainan kompetitif meski harus bermain dengan 10 orang pada babak kedua.

"Kami tetap percaya dengan kemampuan sendiri. Di babak kedua kami bisa bermain lebih baik meskipun kehilangan satu pemain," ucap Flick.

