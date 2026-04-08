JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Kylian Mbappe Ukir Sejarah, Kini Berburu Rekor Cristiano Ronaldo

Rabu, 08 April 2026 – 13:17 WIB
Bomber Real Madrid Kylian Mbappe (kiri). Foto: Real Madrid.

jpnn.com - Gol tetap lahir dari kaki Kylian Mbappe meski Real Madrid harus menelan kekalahan saat menjamu Bayern Munchen pada leg pertama perempat final Liga Champions.

El Real dipaksa menyerah 1-2 di Santiago Bernabeu, Rabu (8/4/2026) dini hari WIB.

Namun, di balik hasil minor tersebut, bomber Real Madrid Kylian Mbappe justru menorehkan pencapaian individu yang tidak sembarangan.

Total, musim ini Mbappe sudah membukukan 14 gol di ajang Liga Champions.

Jumlah itu menempatkannya sejajar dengan deretan penyerang kelas dunia.

Nama Mbappe kini sejajar dengan sejumlah legenda seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, hingga Ruud van Nistelrooy.

Meski demikian, rekor tertinggi masih belum tersentuh. Cristiano Ronaldo masih menjadi pemegang rekor gol tertinggi dengan torehan 17 gol dalam satu edisi Liga Champions.

Namun, peluang Mbappe untuk menembus angka tersebut masih terbuka lebar jika mampu mempertahankan produktivitasnya.

