JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Liverpool akan Tampil Habis-habisan Melawan PSG

Rabu, 08 April 2026 – 20:55 WIB
Liga Champions: Liverpool akan Tampil Habis-habisan Melawan PSG - JPNN.COM
Logo Liga Champions. ANTARA/Logo Liga Champions/pri)

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint German akan berhadapan dengan Liverpool pada perempat final Liga Champions 2025/2026.

Adapun leg pertama PSG vs Liverpool akan digelar di di Stadion Parc des Princes, Paris, Kamis (9/4) dini hari WIB.

Leg kedua Liverpool vs PSG akan dimainkan di Stadion Anfield, Rabu (15/4) pekan depan.

Gelandang Liverpool Florian Wirtz menyatakan timnya akan tampil habis-habisan pada dua leg perempat final melawan PSG.

"Kami akan mencoba melakukan segalanya untuk tampil bagus besok dan juga pekan depan di Anfield (leg kedua di Stadion Anfield-red). Tentu saja kami ingin lulus dari fase ini," ujar Wirtz dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (8/4).

Gelandang berkebangsaan Jerman ini mengatakan pertandingan seperti itu sudah menjadi impiannya sejak bergabung dengan skuad The Reds pada musim panas 2025.

Menurut Writz, Liga Champions merupakan kompetisi besar yang pertandingannya selalu terasa spesial. 

Untuk bisa meraih kemenangan, Wirtz menyebut timnya harus menunjukkan energi dan komitmen penuh selama 90 menit.

Leg pertama PSG vs Liverpool di Liga Champions akan digelar di di Stadion Parc des Princes. The Reds akan tampil habis-habisan.

