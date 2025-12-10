Liga Champions: Liverpool Taklukkan Inter Milan, Slot Puji Pemain Tampil Gagah Berani

jpnn.com - JAKARTA - Laga Inter Milan vs Liverpool pada matchday ke-6 Liga Champions 2025/26 di Stadion Giuseppe Meazza Rabu dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan dramatis The Reds 1-0.

Satu-satunya gol Liverpool dicetak Dominik Szoboszlai melalui eksekusi penalti di menit-menit akhir pertandingan.

Hasil di San Siro merupakan kemenangan kedelapan Liverpool di Liga Champions musim ini, yang membuat mereka mengoleksi 12 poin dari enam pertandingan.

Kemenangan itu juga membuat mereka berada di posisi kedelapan klasemen sementara.

Pelatih Liverpool Arne Slot menilai penampilan tim asuhannya di Liga Champions musim ini tidak buruk.

“Kami tampil baik di Liga Champions kecuali hasil melawan PSV di kandang," kata Slot dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (10/12).

Sementara untuk Liga Inggris, Slot mengaku bukan hanya Liverpool yang kesulitan menang. The Reds beberapa kali sangat dekat dengan hasil yang lebih baik.

"Jika kami mendapat poin yang layak, tetapi tidak kami dapatkan karena berbagai alasan yang tadi saya jelaskan, kami akan berada di posisi yang jauh lebih baik,” tambah Slot.