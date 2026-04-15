Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Liverpool Tersingkir, Mohamed Salah Hilang Tanpa Jejak

Rabu, 15 April 2026 – 11:23 WIB
Bintang Liverpool Mohamed Salah (menguasai bola) saat pertandingan melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua perempat final Liga Champions. Foto: REUTERS/Phil Noble.

jpnn.com - Langkah Liverpool di Liga Champions harus terhenti setelah takluk dari Paris Saint-Germain (PSG) pada babak perempat final.

Bermain di Anfield pada leg kedua, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB, The Reds gagal membalikkan keadaan.

Alih-alih mengamankan kemenangan, Liverpool kembali menelan kekalahan dari PSG dua gol tanpa balas.

Liverpool sebenarnya tampil menekan dan menguasai permainan. Serangan demi serangan dilancarkan ke pertahanan PSG.

Namun, penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Banyaknya peluang yang tercipta tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol.

Di sisi lain, PSG tampil lebih efektif. Ousmane Dembele menjadi pembeda setelah mencetak brace di babak kedua.

Kekalahan ini membuat Liverpool dipastikan mengakhiri musim tanpa trofi.

Kondisi tersebut menjadi pukulan tersendiri, terutama bagi para pemain senior yang masa depannya masih tanda tanya.

Performa Mohamed Salah jadi sorotan setelah Liverpool tumbang dari PSG di perempat final Liga Champions.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mohamed Salah  Liverpool  Liga Champions  PSG  Liverpool Vs PSG 
BERITA MOHAMED SALAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp