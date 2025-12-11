Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Champions: Napoli di Situasi Sulit Seusai Kalah dari Benfica

Jumat, 12 Desember 2025 – 00:05 WIB
Liga Champions: Napoli di Situasi Sulit Seusai Kalah dari Benfica - JPNN.COM
Arsip- Pelatih Napoli Antonio Conte. ANTARA FOTO/Xinhua/Alberto Lingria/tom.

jpnn.com - JAKARTA - Napoli takluk 0-2 dari Benfica pada laga lanjutan Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion da Luz, Lisbon, Kamis dini hari WIB. 

Pelatih Napoli Antonio Conte mengakui kekalahan skuadnya dari Benfica membuat situasi timnya menjadi sulit.

Hasil negatif tersebut membuat Napoli berada di posisi ke-23 klasemen sementara fase liga Liga Champions UEFA 2025/2026, lantaran baru mengoleksi tujuh poin dari enam pertandingan.

Baca Juga:

Peringkat itu sama sekali belum aman karena hanya berjarak satu poin dari zona tersingkir Liga Champions yang dimulai dari peringkat ke-25 ke bawah.

Meski timnya kalah, Conte tak mau menyalahkan para pemainnya.

"Tidak ada komplain untuk para pemain saya karena mereka sudah memberikan segalanya," kata Conte, dikutip dari laman Napoli.

Baca Juga:

"Sekarang kami harus beristirahat, lalu pada Jumat (12/12) kami mempersiapkan diri untuk menghadapi Udinese," tambahnya.

Menurut Conte, selama laga kontra Benfica, Napoli kalah agresif dan tidak memberikan tekanan maksimal kepada para pemain lawan.

Liga Champions, Napoli kini berada di dalam situasi sulit setelah kalah dari Benfica. Conte tak mau menyalahkan para pemainnya atas kekalahan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  Napoli  Benfica  Antonio Conte 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp