Liga Champions: PSG Kalah Sporting, Luis Enrique Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) kalah dari Sporting CP dengan skor 1-2 pada lanjutan Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Rabu dini hari WIB.

Gol semata wayang PSG dicetak oleh Khvicha Kvaratskhelia (79'). Adapun dua gol tim tuan rumah dicatatkan oleh Luis Javie Suarez (74',90').

Pelatih PSG Luis Enrique kecewa dengan kekalahan timnya atas Sporting CP.

"Saya pikir kami sudah melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini dan kami jauh lebih unggul. Rasanya sangat tidak adil hingga membuat kami sebagai tim frustrasi untuk menerimanya," ujar Enrique dikutip dari laman resmi PSG.

Juru taktik berkebangsaan Spanyol itu tidak habis pikir bagaimana PSG yang mendominasi pertandingan, dengan penguasaan bola 68 persen dan membuat total 28 tembakan, tetapi hanya satu yang berbuah gol.

PSG sejatinya membuat satu gol lain pada laga tersebut lewat Warren Zaire-Emery (31'), tetapi dianulir setelah wasit mendapatkan masukan dengan VAR.

Meski demikian, terlepas dari hasil yang mengecewakan, Enrique menilai penampilan PSG pada laga tersebut menjadi salah satu performa tandang terbaik mereka pada musim ini.

Dengan kualitas seperti itu, Enrique yakin PSG dapat melaju jauh di Liga Champions 2025/2026.