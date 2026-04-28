Liga Champions PSG vs Bayern, Luis Enrique: Kami Berada di Level Atas

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint Germain akan menjamu Bayern Muenchen pada leg pertama semifinal Liga Champions di Parc des Princes, Paris, Rabu (29/4) dini hari WIB.

Pertemuan ini menjanjikan pertarungan tingkat tinggi antara raksasa Eropa.

Pelatih PSG Luis Enrique mengatakan bahwa Bayern Muenchen tampil sebagai tim yang paling konsisten usim ini. Namun, Enrique menyebut kualitas skuad asuhannya tetaplah yang terbaik.

"Secara konsistensi, Bayern sedikit berada di depan kami (PSG dan Arsenal) karena mereka hanya kalah dalam dua pertandingan, tetapi bila berbicara tentang apa yang telah kami tunjukkan sebagai sebuah tim, kami berada di level atas dan tidak ada tim yang lebih baik dari kami," ujar Enrique melalui situs resmi klub, Senin.

"Saya telah mengatakan hal ini setelah kami gagal masuk delapan besar di fase liga bahwa saya tidak melihat ada tim yang lebih baik dari kami," lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

Tiga dari empat semifinalis musim ini yakni PSG, Bayern, dan Arsenal, merupakan pemuncak klasemen di liga domestik mereka masing-masing.

Bayern bahkan telah mengunci gelar juara Bundesliga dengan hanya menderita satu kekalahan domestik dan satu kali kalah di Eropa. Perbedaan perjalanan juga mewarnai kedua tim.

Sementara itu, Arsenal dan Bayern berhasil menempati dua posisi teratas di fase liga, PSG (dan Atletico Madrid) harus bersusah payah melalui babak playoff.