JPNN.com - Nasional - Humaniora

Liga Desa 2026 Berakhir, Menteri Yandri Apresiasi Talenta Muda

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:22 WIB
Mendes Yandri mengapresiasi talenta muda yang ikut berlaga di final Liga Desa 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOYOLALI - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir di Lapangan Songgo Langit, Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Boyolali, untuk menyaksikan langsung laga final Liga Desa 2026, Rabu (14/1).

Final ini menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Desa Nasional.

Partai puncak mempertemukan tim Desa Kalibening dari Banjarnegara dengan tim Desa Karanggondang asal Jepara.

Pertandingan berlangsung sengit sepanjang 90 menit hingga berakhir imbang dan dilanjutkan lewat adu penalti.

Karanggondang akhirnya memastikan gelar juara dengan kemenangan 4–2.

Usai laga, Yandri menyerahkan trofi dan hadiah pembinaan kepada kedua finalis. Total hadiah yang diberikan mencapai Rp90 juta, terdiri atas Rp50 juta untuk juara dan Rp40 juta untuk peringkat kedua.

Sebelum peluit kick-off dibunyikan, Yandri meresmikan penggunaan Lapangan Songgo Langit yang kini menjadi sarana pendukung kegiatan olahraga masyarakat desa.

Peresmian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kementerian memperluas akses fasilitas olahraga di wilayah perdesaan.

Mendes Yandri mengapresiasi talenta muda yang ikut berlaga di final Liga Desa 2026.

