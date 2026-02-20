Liga Inggris: Arsenal Ditahan Imbang Wolverhamton Wanderers, Mikel Arteta Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Molineux, Kamis WIB.

Arsenal memimpin 2-0 berkat gol Bukayo Saka dan Piero Hincapie, tapi tuan rumah tak menyerah sampai mengimbangi 2-2 berkat gol Hugo Bueno dan Tom Edozie.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa timnya gagal memenangkan laga melawan tuan rumah Wolverhampton Wanderers. “Kami harus menyalahkan diri kami sendiri,” kata Arteta dalam laman Arsenal pada Kamis (19/2).

Dia menyebut tiga poin yang hilang terjadi karena kesalahan tim.

"Kami frustrasi karena kesalahan kami sendiri," ungkapnya.

Arteta menilai timnya tak tampil baik pada babak kedua karena tak benar-benar mengontrol pertandingan.

Hasil imbang melawan Wolves adalah yang kedua berturut-turut bagi Arsenal setelah seri 1-1 melawan Brentford.

Hanya meraih dua poin dari seharusnya enam poin membuat Arsenal gagal menjauh dari Manchester City.