Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:50 WIB
Liga Inggris: Arsenal Mengalahkan MU, Arteta Minta Timnya Tetap Rendah Hati - JPNN.COM
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (Arsenal.com)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0 dalam pertandingan pekan pertama Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin dini hari WIB.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta timnya tetap rendah hati setelah berhasil menaklukkan MU.

"Saya pikir kami harus rendah hati dalam cara kami melakukannya, tetapi pada akhirnya kami harus mengakui bahwa ini sangat sulit," jelas pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

Baca Juga:

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Arteta mengatakan kemenangan atas Manchester United ini dapat menjadi modal mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan memenangkan pertandingan. Untuk menang di hari pertama, saya pikir kita harus pulang dengan gembira, dan memahami bahwa kita masih harus meningkatkan diri di banyak hal," ungkapnya.

Pada pertandingan ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Manchester United berkat gol tunggal dari sundulan Riccardo Calafiori ketika laga memasuki menit ke-13.

Baca Juga:

Setelah mampu unggul terlebih dahulu, Arsenal mendapatkan gempuran dari Manchester United.

Namun, pada akhirnya Arsenal mampu menjaga keunggulan.

Mikel Arteta meminta Arsenal tetap rendah hati setelah tim itu mengalahkan MU di laga pekan pertama Liga Inggris.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MU vs Arsenal  Liga Inggris  Mikel Arteta  Arsenal 
BERITA MU VS ARSENAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp