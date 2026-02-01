Liga Inggris: Bantai Leeds United, Arsenal Kukuh di Puncak Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal membantai Leeds United 4-0 pada pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1).

Kemenangan itu membuat The Gunners memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak dari para pesaing terdekatnya, dan mengakhiri laju tiga pertandingan tanpa menang di Liga Inggris.

Hal itu sekaligus kembalinya Arsenal ke jalur kemenangan dan membuka jarak tujuh poin di puncak klasemen.

Arsenal mencetak dua gol di masing-masing babak.

Martin Zubimendi membuka keunggulan tim tamu pada babak pertama setelah memanfaatkan umpan dari Noni Madueke, yang tampil sejak awal menyusul cedera Bukayo Saka saat pemanasan.

Gol kedua Arsenal lahir dari gol bunuh diri kiper Leeds Karl Darlow usai sepak pojok Madueke.

Baca Juga: Carrick Enggak Sabar MU Melawan Arsenal

Pada babak kedua, Viktor Gyokeres mengakhiri puasa golnya di Liga Inggris yang berlangsung enam pertandingan melalui penyelesaian di pertengahan babak.

Gabriel Jesus kemudian melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol keempat pada menit-menit akhir pertandingan.