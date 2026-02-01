Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Inggris: Bantai Leeds United, Arsenal Kukuh di Puncak Klasemen

Minggu, 01 Februari 2026 – 08:55 WIB
Liga Inggris: Bantai Leeds United, Arsenal Kukuh di Puncak Klasemen - JPNN.COM
Para pemain Arsenal berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Leeds United pada awal pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1), Arsenal menang telak 4-0 atas Leeds. (Antara/X/premierleague)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal membantai Leeds United 4-0 pada pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Elland Road, Sabtu (31/1).

Kemenangan itu membuat The Gunners memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak dari para pesaing terdekatnya, dan mengakhiri laju tiga pertandingan tanpa menang di Liga Inggris.

Hal itu sekaligus kembalinya Arsenal ke jalur kemenangan dan membuka jarak tujuh poin di puncak klasemen.

Baca Juga:

Arsenal mencetak dua gol di masing-masing babak.

Martin Zubimendi membuka keunggulan tim tamu pada babak pertama setelah memanfaatkan umpan dari Noni Madueke, yang tampil sejak awal menyusul cedera Bukayo Saka saat pemanasan.

Gol kedua Arsenal lahir dari gol bunuh diri kiper Leeds Karl Darlow usai sepak pojok Madueke.

Baca Juga:

Pada babak kedua, Viktor Gyokeres mengakhiri puasa golnya di Liga Inggris yang berlangsung enam pertandingan melalui penyelesaian di pertengahan babak.

Gabriel Jesus kemudian melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol keempat pada menit-menit akhir pertandingan.

Bantai Leeds United, Arsenal kukuh di puncak llasemen Liga Inggris. Arsenal kembali ke jalur kemenangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Inggris  Arsenal  Leeds United  klasemen Liga Inggris 
BERITA LIGA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp