Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Liga Inggris: City Ditahan Imbang Sunderland, Gagal Amankan Poin Penuh

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:12 WIB
Liga Inggris: City Ditahan Imbang Sunderland, Gagal Amankan Poin Penuh - JPNN.COM
Pemain Manchester City Phil Foden (kiri) menggiring bola saat bermain dalam pertandingan Liga Inggris 2025/26 lawan Sunderland di Stadium of Light pada Jumat (2/1/2026). ManCity.com

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City ditahan imbang Sunderland 0-0 dalam matchday ke-19 Liga Inggris 2025/26 di Stadium of Light, Jumat dini hari WIB.

The Citizens dibuat frustrasi oleh disiplin dan solidnya pertahanan tim tuan rumah. City gagal mengamankan tiga poin dari kandang lawan.

Hasil imbang ini membuat skuad asuhan Pep Guardiola hanya menambah satu poin dan tetap bertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 41 poin dari 19 pertandingan.

Baca Juga:

The Citizens kini tertinggal empat poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen.

Di sisi lain, Sunderland berada di posisi ketujuh dengan 29 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Manchester City sempat mengejutkan tuan rumah pada menit ke-6.

Baca Juga:

Umpan Erling Haaland disontek Bernardo Silva dari jarak dekat dan masuk ke gawang.

Namun, gol tersebut dianulir karena Silva berada dalam posisi offside.

Manchester City ditahan imbang Sunderland 0-0 dalam matchday ke-19 Liga Inggris 2025/26

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Inggris  Manchester City  sunderland  Erling Haaland  Pep Guardiola  sunderland vs manchester city 
BERITA LIGA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp